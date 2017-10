Verdachte van metromoord was psychiatrisch patiënt op verlof

Philip O., de 27-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro 53 blijft langer vastzitten. O. is psychiatrisch patiënt in het AMC, maar wil niet meewerken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

O. wekte niet de indruk dat hij wist wat er gebeurde in de rechtszaal. De Amsterdammer droeg slippers, een gescheurde trui en praatte incoherent. Hij klaagde bij de rechter over zijn situatie in het huis van bewaring in Zaanstad, maar begreep niet dat hij zijn klachten verkeerd adresseerde. ,,Daar gaan wij niet over, meneer," zo onderbrak de rechter hem meermaals.

O. meent dat zijn maaltijden worden bespuugd. Ook dacht hij dat anderen hem afluisterden en klopte er volgens hem iets niet met de waterleiding in Zaanstad.

Vitaminen

,,Het gaat daar niet goed met me," zei hij in de proformazitting, nadat hij eerder had aangekondigd louter te willen zwijgen. Ook op de vraag van de rechter of hij medicatie slikt, antwoordde O. niet eenduidig. ,,Ik slik medicatie, gewoon vitaminen."

O. is geen vreemde in de psychiatrie. Op het moment van de steekpartij was hij psychiatrisch patiënt in het AMC, waar hij gedwongen behandeld werd. Hij was vanwege een verlof buiten.

Het voorarrest van O. is tijdens de eerste proformazitting met drie maanden verlengd. De rechtbank wil dat O. psychiatrisch wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In november en december wordt hij daar ter observatie geplaatst. O. weigert mee te werken aan psychiatrisch onderzoek, zo zei hij.

Michael P.

De advocaat van O., Freek van der Brugge, wilde geen toelichting geven over de weigering van zijn cliënt. Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber weigerde eveneens medewerking aan zo'n onderzoek, waardoor zijn kans op een tbs-straf kleiner werd.

Het psychiatrisch onderzoek naar O. duurt langer dan drie maanden. Waarschijnlijk volgt nog een proformazitting alvorens de zaak inhoudelijk wordt behandeld.