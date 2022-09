Verdachte van moord op Gino (9) voor de rechter: ‘Hem in de ogen kunnen kijken wordt heftig’

UPDATE Artsen zonder Grenzen stopt medische hulp Ter Apel, moest ‘levensred­den­de hulp’ verlenen

Artsen zonder Grenzen is zondag gestopt met het verlenen van medische hulp in Ter Apel. Sinds 25 augustus heeft de organisatie 449 medische en 203 psychologische consulten verleend aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel en mensen in de sporthal op het terrein. Het was voor het eerst in het vijftigjarig bestaan dat Artsen zonder Grenzen medische hulp verleende in Nederland.

11 september