Verdachte van verrot schelden Erdogan na mislukte couppoging, wil vrijspraak

Of Erdogan de scheldmails zelf ooit heeft gezien, is natuurlijk zeer de vraag. Maar na vijf mails in ongeveer een half jaar tijd waren ze het bij de Turkse ambassade in Den Haag wel zat en deden aangifte. Het Openbaar Ministerie kwam in actie en vervolgt nu de 64-jarige Jack G., die man die de mails zou hebben gestuurd, voor 'belediging van een bevriend staatshoofd'.

Couppoging

De mails werden voor zover bekend allemaal gestuurd in 2016, het jaar dat Turkije vol in het nieuws was vanwege de mislukte couppoging. Erdogan overleefde de coup en hield daarna keihard huis in zijn land door duizenden vermeende coupplegers op te pakken. De mails werden gestuurd tussen juli en november. De eerste scheldmail kwam val na de mislukte coup. In de tierende mails wordt Erdogan voor van alles nog wat uitgemaakt, van nazi tot varken.