Verdachten in zaak dode hovenier Martin zijn man uit Kampen en viertal uit Assen

De vijf mannen werden gisteravond ‘op grond van de eerste bevindingen van het onderzoek’ door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Uit het politieonderzoek is niet gebleken dat ze de 32-jarige hovenier hebben mishandeld.



,,Uit de verhoren van de verdachten, de getuigenissen die we tot nu toe hebben opgetekend en het oordeel van de forensisch schouwarts zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gekomen die wijzen op doodslag’’, zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus vandaag. ,,Wij denken niet dat de verdachten de intentie hadden het slachtoffer te doden. Het lijkt er op dat ze hem in bedwang wilden houden om hem aan de politie over te dragen.’’



Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat door. Volgens Heidanus kan uit het onderzoek blijken dat sprake is van een ander misdrijf. Vandaag is ook sectie verricht op het stoffelijk overschot van Martin. ,,Het is niet te zeggen wanneer we daar uitsluitsel over hebben. Dat kan binnen een paar dagen zijn, maar het kan ook een paar weken duren.’’