Verdachten neerschieten Peter R. de Vries vrijdag voorgeleid

Een arrestant mag door de politie maximaal drie dagen worden vastgehouden. Daarna moet hij worden voorgeleid. De officier van justitie kan dan om verlenging van de bewaring vragen. De rechter-commissaris kan de hechtenis met maximaal twee weken verlengen. Na die veertien dagen kan bij zware verdenkingen een voorgeleiding volgen voor de raadkamer van de rechtbank. Die toetst en kan het voorarrest vervolgens met maximaal negentig dagen verlengen.

Openbare zitting

Daarna moet een openbare zitting in de rechtbank volgen. Bij zware verdenkingen, zoals moord of doodslag, gaat het dan meestal om een voorbereidende (pro-forma)zitting. Als het onderzoek is afgerond, volgt de inhoudelijke behandeling. Als een verdachte in voorarrest zit, moet iedere drie maanden een zitting in de rechtbank worden gehouden, om ten minste te kijken of het voorarrest nog legitiem is.

Iedere verdachte heeft recht op een advocaat. Dat kan een toegewezen piketadvocaat zijn. Maar het kan ook zijn dat een verdachte al een advocaat heeft, bijvoorbeeld uit een andere zaak. Advocaten mogen hun diensten ook aanbieden bij verdachten.

De verdachten

De vermoede schutter die dinsdag vijf kogels zou hebben afgevuurd op Peter R. de Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Tiel. De Pool Kamil E. (35) uit Maurik bestuurde de vluchtauto die is klemgereden op de A4.

Beide verdachten die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries, dinsdag in de Lange Leidsedwarsstraat, zijn eerder vervolgd voor een verscheidenheid aan misdrijven. Een zwaar delict als een liquidatiepoging zat daar tot nog toe niet bij.

Delano G. woonde half in Rotterdam en half in Tiel. Hij heeft onder meer voor de rechter gestaan voor inbraken, openlijk geweld en afpersing in 2015 en 2016. Bij een gewapende overval in de zomer van 2015 zou hij met een mede­verdachte een slachtoffer met een vuurwapen hebben gedwongen zijn zakken leeg te maken, waarna ze ervandoor gingen met een telefoon en bankpas. Verder stond hij vooral voor inbraken voor de rechter, voor zover bekend, waarbij hij zaken als computers, horloges en een microscoop buitmaakte.

De Pool Kamil E. wordt in zijn thuisland volgens televisiezender TVN24 gezocht voor ‘diefstallen en berovingen’. Op 1 juli is hij in Maurik ge­arresteerd voor bedreiging met een vuurwapen, maar snel weer vrijgelaten. Hij heeft een bedrijfje als klusjesman: timmeren, schilderen, glaszetten.

Peter R. de Vries werd rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was. Het tv-programma wordt om de hoek opgenomen.

Bekijk hieronder onze video’s over de moordaanslag op Peter R. de Vries: