Verdachten van Nederlandse ‘aanslagplotten’ kenden elkaar

De verdachten van verschillende verhinderde aanslagplannen in Nederland hebben voor hun arrestaties met elkaar in contact te gestaan. Dat bleek gisteren tijdens het proces tegen één van hen, Secan A. (22) uit Vlaardingen, die op kerstavond 2017 werd gearresteerd in een drukke uitgaansstraat in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie stelt dat A. voor zijn arrestatie contact had met meerdere verdachten van de Arnhem-groep, zeven mannen die in september werden opgepakt tijdens een grote anti-terreuroperatie. Die groep was volgens justitie al in ‘zeer ver gevorderd stadium qua voorbereidingen voor het plegen van een aanslag'. Ze schaften wapens aan, maar liepen tegen de lamp omdat de wapenhandelaren politie-infiltranten waren. Ook komt in het dossier van Secan A. de naam voor van een Rotterdammer die vorig jaar al is veroordeeld tot vier jaar cel voor het voorbereiden van een aanslag, mogelijk op het Turks consulaat in zijn stad.

Secan A. wordt ook verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf in Nederland. Bij hem werden geen wapens en geen concreet plan voor een aanslag gevonden, maar de politie trof bij hem thuis wel een lijstje aan waarop voorwerpen stonden genoemd die gebruikt zouden kunnen worden voor een aanslag. ,,Ook verzamelde hij obsessief jihadistisch materiaal", stelde de officier van justitie.

Kennissenkring

Hoe de verdachten met elkaar in contact stonden, is niet duidelijk. Justitie spreekt van een 'kennissenkring’. Een van de Arnhemse verdachten, Morad M., verhuisde van Arnhem naar Vlaardingen, maar deed dat pas nadat Secan A. al was opgepakt. Dat één van hun kennissen werd opgepakt en beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag én lidmaatschap van een terroristische organisatie heeft de Arnhemse groep blijkbaar niet afgeremd in hun eigen voorbereidingen.

Justitie wil niet verder ingaan op de contacten. Volgens een woordvoerder staan de onderzoeken naar Secan A. en de Arnhemmers los van elkaar. De infiltratie in en het oprollen van de Arnhemse groep is volgens hem niet voortgekomen uit de arrestatie van Secan A.

Vier jaar cel geeïst