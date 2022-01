Verenigingsleven lijdt onder corona, maar kan juist nu voor verbinding en samenzijn zorgen

De keuze is reuze Zo kies je de middelbare school die bij jouw kind past in vier stappen

Je kind begint na de zomervakantie op de middelbare school. Maar welke? Er is veel te kiezen: gaat hij of zij naar het vmbo of vwo, naar algemeen of bijvoorbeeld montessori-onderwijs. En wat is voor hem of haar belangrijk: dat er veel aandacht is voor techniek, dat hij of zij een extra taal kan leren of er juist lekker veel kan sporten of toneelspelen?

