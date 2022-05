Vergreep klusjesman zich 12 jaar lang aan zwakbegaafd kind? ‘Gelukkig is er een God’

Adres van agent die ‘ze dood moeten schoppen’ online gezet door boos duo: ‘Ik ben in het echt niet zo’

‘Die man moeten ze kk doodschoppen. Adresje online gooien? Wanneer gaan we langs met een paar mensen?’ De 22-jarige Julia V. en de 35-jarige Steve G. uit Lelystad tikten het maar zo onder een Facebook-bericht over een agent uit Swifterbant. V. – die de diender persoonlijk kende – besloot er nog een schepje bovenop te doen: ze publiceerde het woonadres de agent. „Waarom, vraag ik me nu zelf ook af.”

