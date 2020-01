Verhoogde concentratie lood aangetroffen in drinkwater Amsterdamse basisschool

Leerlingen van de Theo Thijssenschool in de Amsterdamse Jordaan mogen geen water uit de kraan meer drinken. In het drinkwater van de basisschool is een verhoogde concentratie lood aangetroffen. Dat meldt Het Parool .

Bestuurder Herbert de Bruijne van Openbaar onderwijs aan de Amstel, de stichting waar de Theo Thijssenschool onder valt, laat weten dat alle ouders vrijdag geïnformeerd zijn, nadat de gemeente de school op de hoogte had gebracht. ,,Alle schoolgebouwen zijn formeel van de gemeente en die heeft opdracht gegeven om het drinkwater van de school te controleren op lood. Bij de Theo Thijssenschool is geconstateerd dat er te veel lood in het drinkwater zit.”

Gevolgen

Gebruik van lood in waterleidingen is sinds 1960 verboden, maar het vervangen van loden leidingen is niet verplicht. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor lood. Het brengt schade toe aan hun leervermogen en kan een substantieel effect hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op hun IQ.

Ook voor ouderen kan een te hoge hoeveelheid lood negatieve gevolgen hebben. Bij hen vergroot lood het risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziektes.

Voorzorgsmaatregelen

De school heeft volgens De Bruijne direct voorzorgsmaatregelen genomen. Zo mogen leerlingen geen water uit de kraan meer drinken, alleen nog uit flessen. Daarnaast heeft de school de gemeente verzocht om de loden leidingen met spoed te vervangen.

De afgelopen drie dagen waren de kinderen wegens studiedagen nog vrij na de kerstvakantie, donderdag moeten ze weer naar school. De buitenschoolse opvang zit in hetzelfde gebouw. Kinderen die daar de afgelopen dagen waren, maakten volgens De Bruijne al direct na het bericht van de gemeente geen gebruik meer van het drinkwater.

De woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat weten dat het drinkwater van alle schoolgebouwen die voor 1960 gebouwd zijn, worden gecontroleerd op een verhoogde concentratie lood. Tot nu toe is de Theo Thijssenschool op de Anjeliersstraat de enige school waar een verhoogde concentratie lood is aangetroffen.