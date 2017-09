Verhoor mariniers kaping De Punt: 'weinig herinneringen maar het was bloederig'

Bloederig

Een van de mariniers die vanmorgen is gehoord, werkte in die tijd als verpleger. Hij wordt in de zaak aangeduid als '5G'. Hij heeft weinig herinneringen. ,,Het is veertig jaar geleden. Ik weet dat het bloederig was in de kop van de trein, maar verder heb ik weinig herinneringen aan wat ik aantrof", verklaarde hij onder meer. De man ging na de actie pas de trein in. Langs de gewonden liep hij richting de kop van de trein. ,,Het was ontzettend donker en vuil binnen." Hij verklaarde twee of drie dode kapers te hebben gezien. De marinier zegt boos te zijn over de slechte nazorg. ,,We kregen 375 gulden, een paar dagen vrij en zoek het verder uit. Business as usual. Dat emotioneert me."