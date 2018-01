Verkeer opgelet: winterse buien zorgen voor spekgladde wegen

,,Komende nacht wordt het spekglad", waarschuwt Klaassen. ,,Ik verwacht dat er flink gestrooid wordt, maar op de wegen en fietspaden is het oppassen geblazen. De kans op glijpartijen is groot." In Zuid-Limburg wordt het volgens Klaassen waarschijnlijk even wit.



De lucht hoog boven ons land is erg koud. ,,Vannacht kan er lokaal een dun sneeuwdekje ontstaan als een winterse bui overtrekt. Het wordt overdag 3 tot 5 graden, maar door de neerslag voelt het kouder aan. Tussen de buien door schijnt de zon nu en dan fel. "