Verkeerspsycholoog Liselotte van den Berg en tv-columnist Angela de Jong in De Ochtend Show to go

VIDEO Woonboot van Wim en Michaela uit Blokzijl zinkt tijdens hun vakantie: ‘We zijn alles kwijt’

14:35 Wim (63) en Michaela (41) Scholten uit Blokzijl zitten in zak en as. Hun woonboot, tegelijkertijd hun huis en werkruimte, zonk in de nacht van 17 op 18 augustus in de haven van Blokzijl. De tranen springen Michaela in de ogen als ze naar de inmiddels lege ligplaats kijkt. ,,We zijn bijna alles kwijt”, zegt ze. ,,Alleen elkaar niet”, vult Wim aan.