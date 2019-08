Verkennend onderzoek ingestorte dak AZ-stadion

Het terrein van het AFAS Stadion van AZ is voorlopig niet toegankelijk. De club was op het moment dat het dak instortte niet aan het trainen in het stadion. Vanwege de harde wind werd elders binnen getraind.

AZ is nog op zoek naar een locatie waar donderdag de thuiswedstrijd tegen Marioepol in de derde voorronde van de Europa League kan worden afgewerkt. Ook voor het thuisduel van komende zondag met FC Groningen en waarschijnlijk ook de volgende thuiswedstrijden moet nog een oplossing worden gevonden. Jong AZ zou maandag het thuisduel met Telstar ook in het stadion in Alkmaar spelen. Die wedstrijd is inmiddels verplaatst naar het trainingscomplex van de club in Wijdewormer, waar Jong AZ de meeste thuisduels afwerkt.