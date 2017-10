'Verkrachter Jelle Brandt Corstius is tv-producent Gijs van Dam'

Touringcar te beschadigd Na Turkse vechtpartij in België geen Öcalan-toer in Amsterdam

12:55 De Koerden die overal in Europa campagne voeren voor de vrijlating van PKK-leider Öcalan hebben hun demonstratie in Amsterdam op het laatste moment afgelast. De demonstratie die om 13.00 vanmiddag op het Museumplein plaats had moeten vinden, gaat niet door omdat de touringcar te zwaar beschadigd is bij de recente rellen in Antwerpen.