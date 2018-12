Vermeende ‘insulinekiller’ vervolgd voor in totaal twaalf zaken

De 22-jarige Rotterdammer wordt tevens verweten in de verpleeghuizen waar hij werkte diefstallen te hebben gepleegd. Justitie beschuldigt Rahiied A. ook van het plegen van valsheid in geschrifte. A. zou zijn Verklaring Omtrent Gedrag hebben vervalst. Zo kon hij nadat hij eerder was betrapt op een diefstal, toch weer bij een andere zorginstelling aan de slag.

Rahiied A. die als uitzendkracht in de zorg werkte bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio, werd vorig jaar november aangehouden nadat een vrouw in verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek onwel was geworden. Al gauw kwamen er aanwijzingen dat de Rotterdammer mogelijk meer slachtoffers had gemaakt in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. Voor mensen bij wie geen medische noodzaak bestaat om hen insuline toe te dienen, kan de stof dodelijk zijn.