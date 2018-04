Vermist Belgisch meisje (15) bij toeval ontdekt in Twente: 'Dit is naastenliefde'

Behalve een boel narigheid kent politiewerk ook fijne en hoopvolle gebeurtenissen, meldt politie Rijssen-Holten op haar Facebookpagina. Ze assisteerde deze week bij het bij elkaar brengen van twee tieners die elkaar via internet hadden ontmoet en loste zo een vermissingszaak op. "Dit is naastenliefde, met een hoofdletter N."

De politie vertelt op Facebook het verhaal van een 15-jarig meisje dat uit Brugge (België) met de trein naar Rijssen was gekomen om een jongen te ontmoeten. Ze had hem leren kennen via internet. Toen ze woensdagavond na een lange reis aankwam in Rijssen, ontbrak elk spoor van de 17-jarige knaap.

Een 21-jarige voorbijgangster zag het meisje huilend tegen het stationsgebouw zitten. Na het aanhoren van haar verhaal, nam de vrouw haar mee naar huis. Daar zocht ze samen met het meisje naar het adres van de jongen. Toevallig kende de vrouw de familie van de jongen en bracht ze met elkaar in contact.

Vermist

De taak van de politie in dit alles? 'Het contact begeleiden tussen de twee gezinnen in Rijssen, het uitzoeken waar het meisje precies vandaan kwam en wat er met haar aan de hand was.' Na contact met de politie in België bleek het dat het meisje 's ochtends als vermist was opgegeven door haar moeder. 'Zo was ook daar een mysterie opgelost', meldt de politie op Facebook.

Grote schok

Wat bleek later: de 17-jarige jongen was zo geschrokken dat het meisje écht naar Rijssen was gekomen, dat hij niet wist wat te doen. Zijn ouders pakten het goed op volgens de politie. In overleg met de moeder van het meisje, mocht ze een nachtje blijven slapen in Rijssen en is ze de volgende dag door de jongen en zijn ouders teruggebracht naar Brugge.

Naastenliefde

De politie roemt het optreden van de 21-jarige vrouw en de goede zorgen van de families. 'Dit is naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van.'