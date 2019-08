Vermist Kind Alert voor 12-jarige Eline uit Tilburg: gisteravond op de fiets vertrokken

De politie heeft vanmorgen een Vermist Kind Alert verzonden voor de 12-jarige Eline Pols uit Tilburg. Het meisje verdween gisteravond nadat ze vanuit haar ouderlijk huis op de fiets naar een vriendinnetje was vertrokken. Daar is ze nooit aangekomen.

Eline is sinds gisteravond 18.30 uur vermist. Ze werd voor het laatst gezien in de wijk Heikant in Tilburg-Noord. Ze is ongeveer 1.60 meter lang, heeft een normaal postuur en lang blond krullend haar dat ze vaak los draagt. Ze droeg gisteravond een lichtblauwe spijkerbroek en reed op een zwarte fiets met rode banden, een rood zadel en een bagagedrager aan de voorzijde.



,,We weten totaal niet waar ze is”, aldus een politiewoordvoerder. ,,Dit is ook niks voor haar, weten we inmiddels. We maken ons hele grote zorgen.” Wie informatie over haar heeft, wordt gevraagd contact op te nemen via 0800-6070. De vermissing werd door de politie rond twee uur in de nacht van woensdag op donderdag gemeld.

Zeldzaam

Een Vermist Kind Alert is onderdeel van het Amber Alert, alleen wordt dit regionaal verspreid. Het Alert over Eline is in een straal van 25 kilometer in en rondom Tilburg verspreid.

Een Amber Alert komt niet vaak voor. Sinds 11 november 2008 zijn er 27 alerts gestuurd. De laatste keer werd het gebruikt voor de vermiste Hania uit Rotterdam. Zij werd teruggevonden in het gezelschap van een Amerikaan in een hotel in Rotterdam. Ze had hem leren kennen via internet.

Het publiceren van een foto en persoonlijke informatie van een vermist kind is ingrijpend. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt informatie over een vermissing publiek verspreid.