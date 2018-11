Vermiste hond Bas dood gevonden, jongen strijkt vindersloon van 5.000 euro op

Eigenaar Wilfred van Oosten loofde de beloning uit nadat hij Bas vorige week was kwijtgeraakt. Van Oosten, die schoten had gehoord, vermoedde dat zijn hond was doodgeschoten, vertelde hij. De jongen uit Yerseke was doelgericht op zoek naar de 7-jarige Duitse staander, zegt Van Oosten. ,,Hij heeft hem gevonden, in een sloot die grenst aan het land van mijn buurman.”



Van Oosten is in het buitenland, maar kreeg van zijn broer foto's toegestuurd. ,,Hij lag erbij alsof hij daar gedumpt was. Er was wat riet en gras overheen gelegd. En hij heeft een verwonding die lijkt op een kogelgat.” Om daar zekerheid over te krijgen, wordt Bas naar het Forensisch Instituut in Utrecht gebracht. ,,De uitkomsten van zo'n onderzoek zijn rechtsgeldig als ik aangifte doe", zegt Van Oosten. En dat is hij zeker van plan als Bas vermoord blijkt, geeft de eigenaar aan.