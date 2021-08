Vermiste man (56) gewond aangetroffen in Delft, door ontvoerders uit auto gezet

De 56-jarige ontvoerde Hoofddorper, die enige tijd werd vermist, is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is met zijn familie herenigd, meldt de politie. Voor zijn leven werd de afgelopen dagen gevreesd .

De man werd donderdagavond ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. Het Openbaar Ministerie loofde 15.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de oplossing van deze zaak. De politie meldde eerder er ernstig rekening mee te houden dat de daders zich hadden vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was.

,,Uit het onderzoek van het TGO is tot nu toe gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele circuit. Het is op dit moment dan ook niet duidelijk wat het motief is van de ontvoering”, meldde de politie zondag. TGO staat voor Team Grootschalige Opsporing.

Vannacht deed het duikteam van de politie nog onderzoek in en rondom het water van de Nieuwe Gouwe in Gouda. Het is niet duidelijk of dat iets heeft opgeleverd.

Arrestaties

Donderdagavond werden vanwege de zaak zes mannen aangehouden in Gouda. Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres. Maandag werd hun voorarrest met twee weken verlengd. Een rood Mercedesbusje met imperiaal dat bij de ontvoering werd gebruikt, werd zondag in Gouda teruggevonden.

De normaal zo gemoedelijke Vogelbuurt in Gouda had de afgelopen dagen alles weg van een filmset. Bewoners zagen dat zwaarbewapende agenten, speurhonden en een helikopter de straten overnamen. ,,We waren aan het sleutelen en ineens kwam er een heel team aan”, zei een ooggetuige tegen deze site.

,,Handen omhoog, alles laten vallen’ hoorden we. Het was net als in de film. Ik zag nog meer mensen naar buiten komen. Het begon te regenen, toen mochten we op een stoeltje in de deuropening gaan zitten. De politie sloopte alle deuren eruit. Het was echt chaos.”

De politie vraagt mensen die beelden hebben van donderdagavond uit Cruquius en Gouda om die met hen te delen.