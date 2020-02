Vermiste poes Vlekje na vier jaar terug dankzij tv-serie: ‘Ik herkende haar in een flits’

VIDEO ‘Ouders zijn naïef: mijn kind met een mes over straat? Dat bestaat niet!’

10:00 Messen in schoolkluisjes, tieners die op elkaar insteken en burgemeesters die oproepen tot een wapenverbod voor minderjarigen. De zorgen over jongeren die met messen over straat gaan nemen in korte tijd flink toe. Volgens opvoedkundigen zijn ouders naïef. ‘Ze denken: dat doet mijn kind niet.’