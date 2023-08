Vermiste Samed (33) uit Apeldoorn na ruim een week gevonden

Verwarde man (34) rent snelweg op: politie gebruikt taser om hem onder controle te krijgen

Een man (34) rende zondagochtend over de A1 bij Wilp, in de richting van Amersfoort. Hij liep met ontbloot bovenlijf van links naar rechts over de snelweg. Meerdere agenten zijn achter hem aangegaan en hebben de man getaserd om hem onder controle te krijgen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.