‘Vermoedelijk zware avondspits na ongevallen’

Door een ongeval met een zwaar transport is de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer uren dicht. Een vrachtwagen kreeg een klapband en raakte van de weg. Dieselolie kwam op het wegdek terecht en daardoor gingen twee motorrijders onderuit, aldus de woordvoerder. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Rijkswaterstaat denkt dat de A4 nog zeker tot de avondspits afgesloten blijft.



Door een bermbrand langs de A44 bij Kaagdorp/Noordwijkerhout is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Op de A20 bij Rotterdam-centrum botsten een vrachtwagen en een bestelauto op elkaar, waardoor de snelweg richting Gouda is afgesloten. Ook de verbindingsweg (A13/A20) is dicht als gevolg van het ongeluk.



Op de A13 (Den Haag-Rotterdam) reden ter hoogte van Delft meerdere auto’s op elkaar. De traumahelikopter is ingezet. De ANWB adviseert verkeer richting Rotterdam om te rijden via de A12 en de A20. Rond 14.30 uur ging al wel een rijstrook open, maar het verkeer staat muurvast in de file.