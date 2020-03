Vermoorde horlogehandelaar werd vooraf gewaarschuwd: ‘Spreek niet af!’

De 33-jarige Bas Vijzelaar werd in de dagen voor zijn moord meermaals gewaarschuwd niet in te gaan op een verzoek om af te spreken. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan het AD . Zaterdagmiddag werd het lichaam van de horlogehandelaar in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden .

De Zandvoortse horlogehandelaar Bas Vijzelaar had vorige week donderdag een afspraak om horloges te kopen. Vijzelaar, in het dagelijks leven ook werkzaam als beveiliger van een bekende Amsterdamse horlogehandelaar, kocht en verkocht wel vaker dure en exclusieve horloges naast zijn reguliere baan. Bijvoorbeeld aan de bar van de Haarlemse bodybuildersgym waar hij altijd trainde. Of in de horeca. En zelfs wel eens op straat. Maar de partij waar hij nu zaken mee gaat doen vertrouwt hij niet helemaal. De tegenpartij stelt een aantal voorwaarden die Vijzelaar niet zinnen. Hij moet bijvoorbeeld alleen komen, en ook de locaties veranderen steeds.

Dat klopt toch niet...

’Wat denk jij?’, zegt hij afgelopen donderdagmiddag tegen een goed ingevoerde vriend. ‘Zou jij gaan als je mij was? ‘Nee natuurlijk niet’, zegt de vriend. ‘Hoezo moet je alleen komen? Dat klopt toch niet.’ Vijzelaar snapt het ook niet. ‘Nee, dat vind ik dus ook gek’, zegt die. ‘Maar het is via Mike gegaan. En die ken ik goed.’ Toch gaat hij die avond op pad. Maar het onbestemde gevoel dat hij heeft laat hem niet los. Al helemaal niet als hij instructies krijgt om zodra hij op de afgesproken plek aankomt zijn auto te verlaten en bij iemand achterop een motor te stappen.

Beveiliger bij feestcafé Lil’ Kleine

De volgende dag spreekt hij zijn vriend opnieuw en vertelt hij dat hij die avond alsnog gaat afspreken, omdat het nu bij iemands ouders in Vinkeveen thuis zou plaatsvinden. ‘Wacht even. Gisteravond moest je nog op een motor stappen, en nu spreek je bij iemands ouders thuis af. Je moet er niet heengaan!’ Vijzelaar zegt hierdoor de boel juist wel te vertrouwen. ‘Ja, het zijn vrienden van Mike B. Die werkt bij café ’t Lammetje. Goeie gasten.’ Daarmee doelt Vijzelaar op een feestcafé aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. B. werkte als beveiliger in dit bekende café, dat eigendom is van onder meer rapper Lil’ Kleine. Onlangs werd hij er ontslagen.

Vrijdagavond laat Vijzelaar zijn vriend weten dat hij tóch op pad gaat. Maar in plaats van een onbestemde ouderlijke woning in Vinkeveen, spreekt hij af in de straten van Breukelen, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Wat zich daar vervolgens heeft afgespeeld is nog niet precies duidelijk.

Mike B. aangehouden

Vijzelaars vriend vraagt vrijdag laat op de avond nog hoe het is verlopen, maar een antwoord blijft uit. Misschien dat het goed is gegaan en hij de hele nacht is wezen feesten, denkt de vriend nog tegen beter weten in. Maar wie weet. De volgende middag stuurt hij hem een vraagteken. Als daarop het antwoord uitblijft weet hij zeker: dit is helemaal mis.



Zaterdagmiddag werden de auto en het lichaam van Vijzelaar in het kanaal gevonden. Ook hebben getuigen schoten gehoord. Dinsdag werd bekend dat de politie Mike B. (30) heeft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Vijzelaar.

Zowel de Telegraaf als de website misdaadjournalist.nl meldden dinsdag dat Vijzelaar horloges leverde aan tv-presentatoren, acteurs en criminelen. Contacten van Vijzelaar die hem kennen uit de tijd dat hij bij de Haarlemse ‘Olympic Gym’ trainde bevestigen dit beeld. ,,Hij pochte graag met zijn clientèle en met het geld dat hij daarmee verdiende”, zegt een lid van de gym. .,,Doorgaans pakken met cash. Maar hij was van meer markten thuis. Zo vroeg hij regelmatig of ik niet wat spullen wilde hebben waarmee ik mijn trainingsresultaat zeg maar kon versnellen. Trots wees hij daarbij naar zichzelf als wandelend voorbeeld. Ach, hij had misschien vaak een grote mond, maar het wat zeker een aardige gozer.”