Verongelukte vlieger is steenrijke vastgoedman en 'hobbyholic' Bert Verwelius

De steenrijke vastgoedman Bert Verwelius uit Huizen is de Nederlander die vandaag om het leven kwam kwam bij een ongeluk met een vliegtuigje in het Duitse Münster. Dat bevestigt een goede vriendin van Verwelius tegenover deze krant.

De familie van Verwelius wil nog niet op het overlijden van de ondernemer reageren. Dat geldt ook voor een woordvoerder van zijn vastgoedbedrijf.

Het vliegtuigje waarin Verwelius zat, zijn eigen tweemotorige Beech G58 Baron, stortte neer op het vliegveld van Münster-Osnabrück, nadat het om 11 uur 's ochtends vanaf vliegveld Lelystad was opgestegen. Ook een Duitse inzittende overleefde de crash niet.

Vliegen was één van de vele, vele passies van Bert Verwelius.

Een kleine opsomming: Verwelius (64) hield behalve van vliegen van varen, jagen, het fokken van kippen, van Ajax en van fotograferen, bij voorkeur vrouwelijk naakt - zo maakte hij een fotoboek met de Russische protestband Pussy Riot. ,,Sommige mensen zijn workaholic. Ik ben, denk ik, meer een hobbyholic'', zei hij in 2005 in een zeldzaam interview met Quote.

Zoveel als Verwelius van zijn passies hield, zo weinig hield hij van publiciteit. Foto's van hemzelf zijn tamelijk zeldzaam en om zijn ruim twintig hectare tellende landgoed De Limiten in Huizen liet hij een kolossaal hek zetten, inclusief prikkel- en stroomdraad. Vanwaar die schuwheid? Verwelius had geen zin om net als Freddy Heineken drie weken lang in een loods in Amsterdam-West chinees te eten, verklaarde hij een aantal keer.

Volledig scherm Twee personen kwamen donderdag om het leven bij een vliegtuigcrash in Münster. Een van hen was vastgoedman Bert Verwelius. © AFP

220 miljoen

In die relatieve anonimiteit bouwde Best Verwelius het door zijn vader opgerichte vastgoedbedrijf sinds de jaren tachtig zodanig uit dat hij opklom tot de 137ste plaats in de Quote500, met een geschat vermogen van 220 miljoen euro. Aanvankelijk nam Verwelius de gelijknamige onderneming samen met zijn broer Stefan over. Die kwam in 1987 om het leven bij een auto-ongeluk, waarna de zwaar aangeslagen Bert Verwelius er alleen voorstond.

Het bekendste pand van Verwelius is het Royal Dam Center, aan de Dam in Amsterdam, rechts naast de Bijenkorf, met Verwelius in gouden letters op de gevel. Verwelius had er ook een tijdlang zijn hoofdkantoor, maar dat zetelt nu weer in Huizen. Het Dam Center wordt momenteel verbouwd - kantoren maken plaats voor peperdure appartementen. ,,Er is nu eenmaal slechts één Dam in Nederland'', luidde het verweer van Verwelius tegenover het Parool.

Het gerucht dat Justin Bieber interesse had in een woning op Dam 3, werd door Verwelius naar het rijk der fabelen verwezen. ,,Tegenwoordig antwoord ik dat Elvis Presley er gaat wonen.''

Verder stond Verwelius er vooral om bekend agrarische grond op te kopen op plekken in de Randstad die hij kansrijk achtte voor woningbouw. Op de website van zijn bedrijf staat al jaren de oproep om interessante 'grondposities' aan te bieden. Verwelius legde Quote uit hoe dat te werk gaat. ,,Als we dan in gesprek raken en we komen uit op een goede prijs dan geef ik de man een hand en dan is het geregeld. Ik heb geen commissarissen of directeuren aan wie ik verantwoording schuldig ben. Ik maak een deal en een week later staat het geld op zijn rekening.''

Volledig scherm Het Royal Dam Center in Amsterdam. © Jesper Boot

Familiebegraafplaats

Zoals gezegd was Bert Verwelius geen workaholic, naar eigen zeggen werkte hij slechts een uur of vijf per dag. Dan ging hij snel terug naar zijn landgoed in Huizen, waar in totaal zeventien familieleden, verspreid over meerdere woningen en van vier generaties, wonen.

Recent kwam Verwelius in het nieuws met het plan voor een familiebegraafplaats op zijn landgoed, voor 'hemzelf, zijn echtgenote en zijn kinderen en partners'. Het ging om maximaal tien graven voor twintig personen, meldde de Gooi- en Eemlander. De gemeente Huizen ging met het idee akkoord.