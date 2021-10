Verontwaardiging om bekladde filmposter Anne Frank: 'Voor ongevaccineerden verboden’

In Amsterdam zijn de afgelopen weken meerdere filmposters van de nieuwe speelfilm Mijn beste vriendin Anne Frank beklad. Over de poster is een sticker geplakt met de tekst ‘voor ongevaccineerden verboden’. Centercom, de exploitant die verantwoordelijk is voor de reclamelijst, bevestigt dat de posters maandag zullen worden weggehaald. ,,Wij begrijpen het heel goed dat mensen dit schokkend vinden”, laat een woordvoerder aan deze site weten.

De Nederlandse film Mijn beste vriendin Anne Frank, die op 9 september in première ging, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannah Goslar en Anne Frank en volgt hun vriendschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter promotie van de film hingen er de afgelopen maand ruim honderd posters in de Amsterdamse straten.

Een onbekend aantal hiervan is beklad, vermoedelijk door tegenstanders van de coronapas. De sticker die zij erop geplakt hebben, doet volgens factcheckers van Facebook sterk denken aan de borden met ‘voor Joden verboden’, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opdoken in het straatbeeld. Omdat de exploitant niet verantwoordelijk is voor de sticker, plaatst Facebook een waarschuwing als gebruikers de foto willen verspreiden.

‘Niet correct‘

Een medewerker van Centercom bevestigt aan de factcheckers van Facebook dat op meerdere posters dezelfde stickers zijn aangetroffen. Deze zijn inmiddels alweer weggehaald. De complete serie zal maandag compleet worden vervangen. ,,We kunnen er helaas weinig aan doen dat dit gebeurt”, verzucht een woordvoerder in gesprek met deze site. ,,Het is niet correct en niet wenselijk. Niet alleen is het voor ons uitermate vervelend, ook de klanten zitten hier niet op te wachten. Zij geven veel geld uit om van onze reclamelijsten gebruik te maken.”

Centercom baalt ervan dat op sociale media wordt gesuggereerd dat de stickers bij de betreffende filmposter horen. De sticker is op geen enkele manier verbonden aan de film of enig marketingmateriaal daarvoor. Bovendien klopt de zinsnede op de sticker niet. Ongevaccineerden kunnen wel gewoon naar de film, alleen moeten zij daarvoor wel een negatieve testuitslag of herstelbewijs laten zien.

