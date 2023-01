Veroordeelde mannen in zaak rond geweld op Mallorca blijven in de cel, ondanks hoger beroep

Warmste jaarwisse­ling ooit gemeten en warmtere­cord voor januari nu al verbroken

In De Bilt is om middernacht de warmste jaarwisseling ooit gemeten. Met 15,6 graden was het maar liefst 3,5 graden warmer dan tijdens oud en nieuw 2006/2007 en sneuvelde dat warmterecord (12,1 graden). In Eindhoven was het afgelopen nacht het warmst met 16,9 graden, meldt Weeronline.

1 januari