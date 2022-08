Veroordeelde voormalige kickbokser John D. reed met zijn auto in op terras café Renesse omdat hij nergens naar binnen mocht

Dat zegt eigenaar Jeroen Giele van feestcafé De Zoom. ,,We kennen zijn reputatie. Daarom mag hij bij ons niet naar binnen.” John D., die in 2017 in België tot een jaar cel werd veroordeeld voor een geweldsdelict, was in het verleden portier bij De Zoom, Pinky’s en Club Four in Renesse. De boomlange D. is al langer niet meer welkom in Renesse. Volgens een horecaondernemer die anoniem wil blijven, is D. dikwijls onder invloed van drank en drugs en is hij geestelijk verward.