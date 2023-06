‘Verpleegkundige ontkent 20 patiënten te hebben gedood’

Het Openbaar Ministerie wilde V. nog zestig dagen langer vasthouden, maar volgens de rechtbank is de verdenking op dit moment niet sterk genoeg om verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen. De politie hoorde een groot aantal getuigen, waaronder collega-verpleegkundigen en betrokken artsen. Ook deskundigen doen onderzoek naar meerdere verdachte sterfgevallen op de afdeling waar V. werkte. Toch heeft dit uitvoerige onderzoek geen helderheid opgeleverd of de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten, aldus de rechtbank.

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de zaak een hele puzzel is voor het Openbaar Ministerie. V. noemt namelijk zelf geen namen van zijn slachtoffers en geeft ook geen herleidbare informatie naar zijn slachtoffers. Begin mei maakte justitie bekend dat Theodoor V. zelf heeft gezegd dat hij doodzieke patiënten uit hun lijden heeft verlost. V. had een aantal gesprekken met diverse hulpverleners gehad. In die gesprekken had hij meerdere malen aangegeven dat hij als longverpleegkundige tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.

Volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot betwist zijn cliënt dit verhaal van het OM. ,,Wat er in die gesprekken zou zijn verteld is niet conform de feiten zoals dat in het ziekenhuis is gegaan. Aan wie dat ligt, laat ik in het midden. Maar mijn cliënt zegt dat hij geen mensen om het leven heeft gebracht.”

De verpleegkundige werd half april aangehouden. Hij werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA). De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, tijdens de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis en werkte op de longafdeling waar coronapatiënten werden behandeld.

Complexer

Justitie is afgelopen weken druk bezig geweest de dossiers te bekijken van de mensen die in die twee jaar zijn overleden tijdens zijn diensten, om te zien of er onregelmatigheden in die dossiers te vinden zijn. Het is zeer frustrerend voor nabestaanden van mogelijke slachtoffers van de 31-jarige verpleegkundige uit Veenhuizen, maar veel meer kan justitie er nu ook niet van maken.

Volgens advocaat Sébas Diekstra maakt de vrijlating van V. de zaak alleen maar complexer voor de families van mogelijke slachtoffers die hij bijstaat. ,,De eerste mededeling dat de verdachte mogelijk een rol zou hebben gespeeld bij de dood van hun dierbare heeft het leven van mijn cliënten compleet overhoop gehaald. Zij hadden na dat bericht zoveel vragen, maar die zijn nog altijd onbeantwoord gebleven. De onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven vreet echt aan hen.”

Het Openbaar Ministerie overweegt in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. In de tussentijd worden nog meer verklaringen opgenomen van mogelijke getuigen.

Volgens Diekstra hopen zijn cliënten dat er nu snel duidelijkheid komt. ,,Dit alles wordt hen echt allemaal te veel.”

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.