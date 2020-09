Verpleegkundigen: Opschaling IC's bij tweede coronagolf in gevaar

CORONAVIRUS LIVE | Dodental loopt op tot boven de 900.000, oproep aan klanten van kappers­zaak om in quarantai­ne te gaan

1:16 Nederlanders zijn zich eenzamer gaan voelen sinds het begin van de coronacrisis. De landelijke dag van bezinning wegens het coronavirus is op 6 oktober. Donald Trump wist al in een vroeg stadium hoe gevaarlijk het coronavirus is. Toch bleef hij de mogelijke gevolgen van een uitbraak bagatelliseren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.