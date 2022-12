Verrassing in het kerstdiner: Cleo vindt een parel in haar Zeeuwse oester

Bart Hoveijn woont in Rotterdam, maar is een Zeeuw in hart en nieren. De eerste kerstdag bracht hij met zijn vrouw Cleo Duijvelshoff door in Amsterdam, maar op de tweede kerstdag zou hij terugkeren naar zijn geboortegrond, naar Kattendijke. Toen die plannen in Amsterdam ter sprake kwamen, werd het plan geboren: wat als we nou zelf even wat oesters rapen? Als voorgerechtje?



Toen puntje bij paaltje kwam, werd nog bijna van het plan afgezien, vertelt Laura Hoveijn, de zus van Bart. Want toen Bart en Cleo eenmaal in Goes opgehaald waren op het station, bleek het aan de Kattendijksedijk hoog water. ,,Mijn moeder en stiefvader hebben het eigenlijk nog afgeraden. Misschien moesten we toch liever een oestertje uit Yerseke nemen?”, zegt Laura. Maar een paar laarzen doen wonderen, en het plan werd doorgezet. Met een stuk of tien oesters in de zak werd uiteindelijk koers gezet naar de kerstdis.