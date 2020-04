Verrassing voor opa eindigt met mes op de keel van boze buurman

Het gezin uit Wapenveld is een dag later nog van slag. ,,De kinderen zijn vandaag nu veel drukker dan anders, in een tijd dat het toch al moeilijk is afleiding voor ze te vinden’’, vertelt Lieke Goudsmid. Contact met Slachtofferhulp is al geweest, zegt ze, want wat er is gebeurd, hakt er goed in bij alle leden van het gezin.



De opa en oma van Lieke wonen sinds eind vorig jaar in een ouderenwoning aan de Josine Reulingweg in Apeldoorn. Opa woont nu nog in een revalidatiecentrum. Als alles goed gaat, komt hij woensdag naar huis. ,,Er was al eens gedoe over de schutting met de buurman. ,,Daarom leek ons het leuk opa te verrassen met een nieuwe schutting. Die zouden we zondag gaan bouwen, de onderdelen wilden we vrijdag alvast naar hun huis brengen.’’