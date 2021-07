Verschillende horecatenten sluiten uit voorzorg de deuren: ook personeel besmet

Voor de Groningse horecondernemer Marcel Levee is het een hard gelag. Dacht hij ruim twee weken geleden nog te gaan knallen, nu is het alweer uit met de pret. Tijdelijk dan. Uit voorzorg sluit hij zijn vijf horecatenten in Groningen, waaronder Feestcafé Klein, Shooters en Twister.



,,We zitten in een rollercoaster", vertelt hij. ,,Tot maandag leek alles goed te gaan, maar sinds die tijd test het ene na het andere personeelslid positief.” Ook zelf is hij positief getest. Hij houdt nu maar de deuren van zijn zaken uit voorzorg gesloten, in de hoop dat het over anderhalve week weer ‘rustiger is’. ,,Het is een combinatie van het waarborgen van de veiligheid van personeel en bezoekers en het tekort aan personeel.”



Johan de Vos, vicevoorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, hoort ook van andere ondernemers dat hun personeel corona heeft opgelopen. ,,Dit is echt een trend. In de horeca werken veel jonge mensen en zij zijn de afgelopen tijd naar festivals en aan het feesten geweest. Het was al lastig om aan mensen te komen en als dan de helft van je personeel opeens positief test, kun je niet anders dan tijdelijk de deuren sluiten.”



In Amsterdam houden Club Nyx en café Exit de deuren dit weekend gesloten. Datzelfde geldt voor club 1841 in Sneek en Bon Bini Veendam. Hoeveel horecazaken precies dicht blijven, durft Koninklijke Horeca Nederland niet te zeggen. Het gaat om enkele tenten, klinkt het. Volgens de brancheorganisatie is er zeker geen sprake van een trend. ,,Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf die afweging.”