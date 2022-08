‘Verschrikkelijke kou’ voor 250 buitenslapers in Ter Apel, opvang komende nacht nog onduidelijk

Opnieuw hebben zo'n 250 asielzoekers buiten de nacht moeten doorbrengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren deelde het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) nog dat het ging om 300, maar dat getal is bijgesteld. Het is nog niet zeker of komende nacht het grasveld voor het aanmeldcentrum leeg is, aldus een woordvoerder. Nu de zomer op een einde loopt kan het 's nachts erg koud kan worden.

Voor 250 asielzoekers kon gisteren bij het aanmeldcentrum van het COA geen opvangplaats geregeld worden. Noodgedwongen moesten ze de nacht buiten doorbrengen in open tenten, terwijl de temperatuur daalde tot zo’n 12 graden. Onder de buitenslapers zouden zo’n 50 minderjarigen zitten.

Voor 85, vooral kwetsbare mensen was een noodopvangplek geregeld in Stadskanaal, en voor nog eens 70 reed een bus naar een crisisnoodopvanglocatie in Vlissingen. Tachtig asielzoekers kregen gisteren een plek binnen het aanmeldcentrum omdat er weer wat ruimte vrij was gekomen.

Een woordvoerder van het COA deelt dat het nog onduidelijk is of vanavond voor iedereen een plek in een opvanglocatie is gevonden. Onder andere in Zwolle en Doetinchem gaan vandaag grote crisisopvanglocaties open, waardoor de uitstroom groot is voor ‘zowel regulier als minderjarigen als mensen die buiten geslapen hebben’. ,,We kunnen nog niet zeggen wat dit uiteindelijk betekent voor het aantal mensen dat zich op het grasveld bevindt.”

De asielzoekers hebben het ‘verschrikkelijk koud’ gehad, volgens Artsen zonder Grenzen (AzG). De hulporganisatie ziet dat de lagere temperatuur van ‘enorme invloed’ is op de leefomstandigheden van de mensen daar.

Voor AzG zijn de dekentjes waar de asielzoekers onder liggen eigenlijk geen dekentjes te noemen, omdat ze zo dun en klein zijn. ,,En dit is pas het begin van de nazomer, dus het wordt alleen maar kouder.” Door de kou zouden veel mensen pijn aan hun lijf en gewrichten hebben.

De hulpverleners hebben zondagochtend medische hulp gegeven aan ongeveer vijftien mensen. Dat zijn vooral mensen met grote open wonden of pus op hun benen. Die wonden zouden meestal het gevolg zijn van de slechte hygiëne bij het aanmeldcentrum en de lange tocht die de mensen daarvoor al hebben gemaakt. Er is een persoon met een open wond naar de noodopvang binnen de hekken gebracht omdat hij te kwetsbaar was voor de situatie buiten.

Afgelopen vrijdag sloeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling alarm over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege een gebrek aan hygiëne op het terrein is er een groot risico op infectieziekten, ook voor omwonenden. De asielzoekers die voor het aanmeldcentrum slapen in afwachting op een plek hebben geen toegang tot schoon water, schone wc's, douches en beschutting.

Het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen zijn hierdoor actief geworden op het terrein om mogelijke acute gezondheidssituaties te behandelen en hulp te bieden. Vrijdag zouden er al tachtig mensen behandeld zouden zijn op het terrein. Zaterdag waren dat er 44. Vandaag zijn er dus inmiddels al 14 mensen medisch geholpen.

Vanwege de gezondheidsrisico's waren voor de nacht van vrijdag op zaterdag bussen geregeld om enkele honderden asielzoekers naar opvanglocaties te brengen waar ze in ieder geval konden douchen. Een aantal van deze locaties waren slechts voor een nacht, en toen zij gisterochtend weer terug naar Ter Apel werden gebracht ontstond er volgens Artsen zonder Grenzen een ‘chaotische situatie’ omdat er ook nog mensen op het terrein achter waren gebleven uit angst hun plek te verliezen.

De woordvoerder van het COA deelt dat de organisatie hoopt snel geen buitenslapers meer in Ter Apel te zien. ,,De oplossing om te zorgen dat er niemand meer buiten hoeft te slapen is meer opvangplekken”, zo deelt de woordvoerder. ,,Als uitvoeringsorganisatie gaan we hierbij uit van het regeringsbeleid.”

Afgelopen vrijdag deelde het kabinet de zogenaamde ‘asieldeal’, die soelaas moet gaan bieden bij de opvang van asielzoekers in ons land. Hiermee wordt onder andere één op de acht sociale huurwoningen verplicht toegewezen aan een asielzoeker, en mogen gezinsherenigingen tot eind 2023 pas plaatsvinden als er een woning in beeld is. Er is veel onrust over de deal, want door eindeloze compromissen is niemand er uiteindelijk helemaal blij mee.