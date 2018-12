Verspreiders anti-homoflyer ‘waarschuwden’ voor plaatsen kinderen bij homostel

Dat vertelden twee van de drie Turkse verdachten vandaag voor de rechtbank in Amsterdam. Een derde was niet aanwezig omdat hij moest werken in het buitenland. De verdachten drukten 10.000 flyers met negatieve teksten over homoseksualiteit en duwden vierduizend exemplaren door brievenbussen in de hoofdstad.

Discussie

Erdal A. zocht de teksten voor de folders uit. Hij erkent dat hij op zoek was naar negatieve informatie. ,,Ik was bezig met waarom het niet verstandig was om een kind te plaatsen bij een homostel. Het is niet onze bedoeling om ons te bemoeien met het leven van homo’s of om ze het leven zuur te maken. Wij wilden een stuk informatie geven aan mensen. We staan machteloos als de rechter een kind plaatst in een gezin waar de normen en waarden anders zijn dan binnen een religieuze familie.’’