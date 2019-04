‘Vertrouwelinge multimiljonair werkt helemaal niet voor AIVD’

Hier trouw je voor een duppie (of juist voor de hoofdprijs)

17:04 Het trouwseizoen barst los en dat betekent dat alles uit de kast wordt gehaald voor ‘de mooiste dag van je leven’ - maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De kosten om te trouwen op het gemeentehuis lopen flink uiteen, blijkt uit cijfers van het online trouwplatform The Perfect Wedding. Het goedkoopst trouw je op een doordeweekse dag in de Hoekse Waard, voor 50 euro. Het duurst is een trouwerij op zondag in Delft: 2.041,65 euro.