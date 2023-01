Vervuilde hoestdrank in vizier van Nederlandse inspecties: ‘Geen aanwijzing dat het hier speelt’

who waarschuwtDe vervuilde hoestdrank die onder andere in Indonesië en Gambia tot honderden dodelijke slachtoffers heeft geleid, wordt naar alle waarschijnlijkheid niet op de Nederlandse markt aangeboden. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stuurde gisteren een wereldwijde waarschuwing de deur uit over bepaalde vervuilde hoestdranken. Geen van de hoestdranken van de fabrikanten die de WHO noemt staan in de Nederlandse registratiesystemen, bevestigt een woordvoerder van de CBG. ,,Dat is geruststellend nieuws”, laat ze weten.

Rechtszaak tegen regering

In de vervuilde hoestdrank kunnen de giftige stoffen ethyleenglycol en di-ethyleenglycol zitten. Volgens de VN-tak zijn daardoor wereldwijd al meer dan 300 kinderen overleden, onder wie 200 in Indonesië. De meesten waren jonger dan 5 jaar oud. 25 ouders hebben in Indonesië een rechtszaak aangespannen tegen de regering, omdat ze vinden dat die niet adequaat genoeg heeft opgetreden.

Volgens de WHO zijn de vervuilde hoestsiropen in zeker zeven landen aangetroffen. In drie landen zouden de doden zijn gevallen. De organisatie meldt eerder te hebben gewaarschuwd voor de drankjes in Indonesië, Gambia en Oezbekistan. De namen van de vier andere landen worden niet genoemd.

Waarschuwing

De WHO zegt dat het ‘geen geïsoleerde incidenten’ waren en heeft daarom alsnog waarschuwingen gestuurd aan alle 194 lidstaten, waaronder Nederland. In ons land keurt de CBG een hoestdrank goed voor het middel op de markt komt. Als het eenmaal op de markt komt, houdt de IGJ toezicht, ook als er sprake is van illegale praktijken.

De IGJ en de CBG trekken samen op in het onderzoek, laten de woordvoerders van beide instanties weten. Ouders hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken. ,,We hebben de indruk dat het mee gaat vallen.”

Nierfalen

Ethyleenglycol en di-ethyleenglycol worden onder meer gebruikt als antivries in auto’s. Als mensen het binnenkrijgen, kunnen ze last krijgen van buikpijn, overgeven, diarree, hoofdpijn, wanen en nierfalen, en uiteindelijk kunnen ze daardoor overlijden.

Bij kinderen gebeurt dit bij een lagere dosis dan bij volwassenen.