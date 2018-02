Verwarde man vast na bedreiging Turkse ambassade

video Losgebroken koe Hermien na weken eindelijk gevangen

11 februari Koe Hermien is na bijna twee maanden van vrijheid eindelijk weer gevangen. Het rund dat losbrak voordat zij richting slager ging, daarna weken haar vrijheid vierde in de bossen van Lettele, en jagers en dierenartsen steeds te snel af was, is vanavond toch verdoofd en weer gevangen genomen.