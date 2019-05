‘Verzetshelden hadden SS-verleden, namen gaan mogelijk weg uit Erelijst’

Het verleden van de mannen blijkt uit documenten die EenVandaag heeft ingezien. Arend Vrijs en Wouter IJssel de Schepper waren in 1940 gestationeerd bij een SS-regiment in München. Hoe lang ze hier zaten is niet bekend, wel blijkt dat ze in 1941 de SS vrijwillig verlieten.



Eenmaal terug in Nederland gingen ze het verzet in. IJssel de Schepper bracht verzetskranten rond, maar werd in januari ’45 opgepakt en overleed op 2 mei van dat jaar in een concentratiekamp in het Duitse Sandbostel. Over Vrijs en zijn verzetsdaden is minder bekend. Hij overleed op 26-jarige leeftijd in Den Haag.