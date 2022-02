Verzuim blijft stijgen: ruim de helft van zieke werknemers geveld door corona

Val uit hoogwerker werd William (39) fataal, echtgenote woest op leveran­cier

De 39-jarige William Dennekamp uit Deventer viel op een vroege decemberdag in 2020 van vier hoog naar beneden, tijdens zijn werk met een hoogwerker op een Zutphense bouwplaats. De grote vraag is: wie is verantwoordelijk voor dit dodelijke bedrijfsongeval? ,,Als er netjes volgens de regels was gewerkt, was dit nooit gebeurd en hadden mijn kinderen hun vader nog.’’

14 februari