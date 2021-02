Vetbollen, vogelpindakaas en zonnepitten helpen gevederde vrienden écht de vrieskou door

Hij laat het sneeuwschuiven even voor wat het is om uit te leggen hoe we onze gevederde vrienden het beste de winter door kunnen helpen. Want die hulp is volgens hem wel nodig. ,,Vroeger konden ze overal wel wat graanresten of ander gemorst lekkers vinden maar in onze aangeharkte samenleving is dat knap lastig. Helemaal in de winter’’, licht hij toe.