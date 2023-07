Via Snapchat gekochte ‘afvalkuur’ blijkt foute boel: vrouw belandt in ziekenhuis met speed in bloed

Een vrouw in Den Haag heeft woensdag de politie ingeschakeld toen het misging na het innemen van een via Snapchat gekocht ‘supplement’. Ze had vorige week een afvalkuur genomen die ze via het sociale medium had besteld. Enkele dagen later moest de vrouw naar het ziekenhuis. Volgens de politie houdt ze er slecht functionerende organen en blijvend letsel aan over.

De politie werd woensdag op de hoogte gebracht door het slachtoffer. Ze heeft een aantal dagen in het ziekenhuis doorgebracht toen ze er met blijvend letsel uitkwam. Dat zou komen door de ‘afvalkuur’ die ze had gekocht via Snapchat.

‘De advertentie bevatte een lijstje met ingrediënten die in de kuur zouden zitten, echter ontbraken inname instructies, een overzicht met eventuele bijwerkingen en het ingrediëntenlijstje, toen ze het product kreeg toegestuurd’, zo omschrijft de politie in het gedeelde bericht.

Een woordvoerder van de politie Den Haag bevestigt het incident, maar wil ‘in verband met de privacy van het slachtoffer’ geen verdere informatie delen over de zaak. De verkoper van de ‘afvalkuur’ is nog niet in beeld en er is nog niemand aangehouden. ,,Het is lastig om via Snapchat te achterhalen wie hier verantwoordelijk voor is”, zegt een woordvoerder. ,,Daarom zijn we afhankelijk van zoveel mogelijk informatie van de aangever.”

Volgens de politie werd de vrouw ‘kort na het innemen duizelig en begon ze te zweten’. Uiteindelijk is ze met de ambulance afgevoerd. Uit het bloedonderzoek kwam naar voren dat er speed in haar bloed zat. Om wat voor afvalkuur het precies gaat, is nog niet bekend.

Verschillende regels

Op de markt van voedingssupplementen gelden verschillende regels. Ze moeten onder meer voldoen aan specifieke etiketteringseisen. ‘Zo moet bijvoorbeeld op het etiket duidelijk vermeld staan welke stoffen erin zitten en dat het geen geneesmiddelen zijn’, schrijft de politie in Den Haag. Medische claims op deze producten zijn daarom ook verboden. ‘Koop dus niet zomaar gezondheidsproducten via social media. Laat je goed informeren en let op de wettelijke voorschriften.’

Wat we wel merken is dat oplichting en illegale handel via het digitale domein een veelvoorko­mend probleem is Woordvoerder politie

De politie heeft op landelijk niveau nog geen cijfers over illegale handel in gezondheidsproducten. ,,Wat we wel merken is dat oplichting en illegale handel via het digitale domein een veelvoorkomend probleem is”, zegt de woordvoerder. Dit vindt onder meer plaats via ‘malafide’ webshops, maar ook via social media.

,,We roepen burgers daarom op altijd alert te blijven wanneer ze producten aanschaffen via internet. Weet met wie je zaken doet, controleer of de verkoper betrouwbaar is - ook een keurmerk kan ten onrechte gevoerd worden - en wordt er wel een reële prijs voor het product gevraagd?”, aldus de woordvoerder.

Zit in een trend

Justine Pardoen, oprichter van Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media, noemt het voorval in Den Haag ‘een heftig incident’. ,,Het zit in een trend waarbij ik waarneem dat mensen niet meer weten wat er in ons land allemaal geregeld is aan veiligheid.”

Het is zo vanzelf­spre­kend, niemand heeft het erover en dus weten vooral jongere generaties dat niet meer Justine Pardoen, Bureau Jeugd en Media

,,Het is zo vanzelfsprekend, niemand heeft het erover en dus weten vooral jongere generaties dat niet meer: er zijn allerlei wetten in Nederland en de Europese Unie waar producten aan moeten voldoen”, zegt Pardoen. ,,Ze moeten getest en gekeurd zijn. Er zijn eisen voor etikettering en gebruiksaanwijzingen. Dus als je buiten de EU koopt loop je een groot risico en zeker als het gaat om producten die je op of in je lichaam gebruikt, is dat dus niet slim.”

Omdat Snapchat vooral gebruikt wordt door de jonge generatie is Pardoen van mening dat ouders hier meer over moeten praten. ,,En dat als iets heel erg goedkoop is, dat je dan bijna zeker weet dat die regels omzeild zijn.” Ook zou er volgens haar een campagne moeten komen die uitlegt ‘dat producten door die beschermingsmaatregelen vaak ook iets duurder maar wel een stuk veiliger zijn.’

