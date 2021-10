Vianna (27): 'Geen echte jeugd gehad, ik moest voor gezin zorgen’

Verontwaar­di­ging om bekladde filmposter Anne Frank: 'Voor ongevacci­neer­den verboden’

1 oktober In Amsterdam zijn de afgelopen weken meerdere filmposters van de nieuwe speelfilm Mijn beste vriendin Anne Frank beklad. Over de poster is een sticker geplakt met de tekst ‘voor ongevaccineerden verboden’. Centercom, de exploitant die verantwoordelijk is voor de reclamelijst, bevestigt dat de posters maandag zullen worden weggehaald. ,,Wij begrijpen het heel goed dat mensen dit schokkend vinden”, laat een woordvoerder aan deze site weten.