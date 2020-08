Victorie voor de boeren na een jaar heibel over stikstofreductie

Ex-coronapa­tiënt Koeman negeert advies ministerie en gaat niet in quarantai­ne

19 augustus Ronald Koeman heeft de Nederlandse coronarichtlijnen na zijn meest recente bezoek aan Barcelona niet opgevolgd. De vertrekkend bondscoach vloog zondag vanuit Barcelona, waar code oranje geldt, naar Nederland. Maar in plaats van het dringende overheidsadvies te volgen - thuis in vrijwillige quarantaine gaan - onderhandelde Koeman gisteren in Zeist met de KNVB over zijn afscheid bij Oranje. Daarna vloog de coach, die eerder dit jaar al met corona besmet is geweest, per privéjet weer naar Barcelona.