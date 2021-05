Vier doden en vijf gewonden na ernstig ongeluk bij Drentse Borger

Zes auto's botsten zondagavond op elkaar op de N34. In totaal waren er negen personen bij het incident betrokken. De politie brengt later meer informatie naar buiten over de slachtoffers. De weg was gisterenavond lang afgesloten voor onderzoek, maar is weer vrij. Hulpdiensten waren massaal aanwezig op de plek van het ongeval. Meerdere ambulances, politiewagens en de brandweer, rukten uit om hulp te verlenen. Ook landden meerdere traumahelikopters. Slachtoffers werden geborgen of naar ziekenhuizen gebracht. Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn kwam persoonlijk naar de plaats des onheils om zich op de hoogte te stellen van de situatie, meldt Dagblad van het Noorden. Hij bedankte betrokken hulpverleners naar verluidt voor hun inzet.

Talud

Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens lokale media is een auto van het talud gereden, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Op foto’s is te zien dat zeker twee voertuigen op hun kant belandden en dat de omgeving bezaaid is met brokstukken. Bovenop het talud werd een autodeur teruggevonden.



,,De precieze oorzaak van de aanrijding moeten we nog nader uitzoeken”,, laat een politiewoordvoerster ter plaatse weten. ,,De Verkeersongevallen Analysedienst is ter plaatse en doet onderzoek.” Volgens de politie waren er veel mensen ter plaatse bij de N34. Er werd gevraagd om hulpdiensten ruimte te geven om hun werk te kunnen doen.