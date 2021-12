Vier gemeenten en regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen

De gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam worden verplicht op korte termijn noodopvanglocaties voor in totaal 2000 asielzoekers in te richten. Mogelijk worden later ook nog andere gemeenten aangewezen.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Het is uitzonderlijk dat de rijksoverheid gemeenten verplicht tot opvang. ‘Dit is een laatste redmiddel’, stelt Broekers-Knol. Er komen de laatste maanden meer asielzoekers naar Nederland en omdat de gemeenten uit zichzelf onvoldoende opvangplekken aanboden, dreigen asielzoekers op straat of in sporthallen te moeten slapen.

Gorinchem wordt nu verplicht asielzoekers te huisvesten in een voormalig Belastingkantoor, dat pand werd al eerder gebruikt voor asielopvang. In Enschede gaat het om opvang van 500 mensen op het terrein van Twente Airport. In Alkmaar gaat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een pand verbouwen dat al eigendom is van de Rijksoverheid. Over de opvang in Venray en de regio Rotterdam is nog niet meer bekend.

Azc's propvol

Het COA heeft al maanden lang behoefte aan meer opvangplekken. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, steeg in de zomer snel. Er worden momenteel nog tussen de 800 en 1000 nieuwe asielverzoeken per week ingediend. De azc's zit daardoor propvol. Dat komt ook omdat er in die azc's nog duizenden asielzoekers wonen die al wel een verblijfsvergunning hebben maar door de crisis op de woningmarkt nog niet kunnen doorstromen naar reguliere woonruimte.

Het COA vroeg daarom enkele maanden geleden al om 8500 nieuwe opvangplekken. De staatssecretaris stelt dat ‘er de afgelopen periode heel hard is gewerkt door gemeenten en provincies om die extra opvangplekken te realiseren'. ,,Maar er is meer nodig", zo schrijft ze vanochtend. Daarom heeft ze besloten meerdere gemeenten een zogenoemde ‘aanwijzing', een verplichting, te geven.

‘Overvallen'

Dit weekend werd al duidelijk dat de burgemeesters van die gemeenten daar niet per se blij mee zijn. Burgemeester Melissant van Gorinchem voelde zich overvallen. Omdat haar gemeente dit najaar als tijdelijk asielzoekers huisvestte, vond ze dat ‘ de tientallen, honderden gemeenten die niets doen een aanwijzing’ zouden moeten krijgen.

Quote ‘Het moge duidelijk zijn dat ik deze aanwijzing met gemengde gevoelens in ontvangst neem’ Burgemeester Enschede

‘Het moge duidelijk zijn dat ik deze aanwijzing met gemengde gevoelens in ontvangst neem’, stelt waarnemend burgemeester Theo Bovens van Enschede in een brief aan de gemeenteraad. ‘Als democraat en lokaal bestuurder ben ik van mening dat de lokale en regionale bestuursautonomie zich niet goed verhoudt tot dit zware landelijke instrument. Er moeten andere manieren zijn om landelijke doelstellingen te verwezenlijken.’ Hij schrijft ook: ‘Anderzijds moeten we ook erkennen dat de nood hoog is.’

De Commissaris van de Koning in Friesland zei gisteren dat gemeenten in die provincie best asielzoekers willen opvangen, maar dan wel kleinschalig. Het COA heeft juist een voorkeur voor grotere locaties.

2015

De laatste keer dat de overheid gemeenten verplichtte asielopvanglocaties in te richten was in 2015 tijdens de grote, Europese vluchtelingencrisis. Toen kwamen honderdduizenden Syriërs via Turkije en Griekenland naar West-Europa toe.

