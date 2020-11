Vier gewonden door aanvaring pont en binnenvaartschip in Amsterdam

Rond 19.05 uur vond de aanvaring tussen de pont, die onderweg was naar het station, en het schip plaats. De politie is met veel mensen aanwezig. Ook hulpdiensten zijn ter plekke.



Volgens een woordvoerder zijn twee personen met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Twee personen worden ter plaatse door de ambulance nagekeken. ,,Een vrouw had bloed op haar voorhoofd, maar was nog wel bij kennis. Meerdere mensen werden geholpen door ambulancepersoneel en hadden isoleerdekens om zich heen geslagen”, vertelt verslaggever Peter Winterman, die rond 19.30 uur uit het station liep.

Of het om reizigers van de pont gaat, is niet bekend. Iemand die op de pont zat laat weten dat beide boten nog konden varen. ,,De pont is in ieder geval veilig aan de overkant gekomen. Vrij enerverende pontrit op deze manier.” Op foto's is de schade aan de pont te zien.

De politie weet nog niet wat er mis is gegaan. Daarnaar wordt uitgebreid onderzoek gedaan. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het incident betrokken is geweest. De veerboot is uit de vaart genomen voor onderzoek, meldt een agent ter plaatse. Het terrein is afgezet, zodat er geen reizigers aan boord gaan.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer van Amsterdam) laat weten erg geschrokken te zijn van het ongeluk. ,,Ik wens alle betrokkenen veel sterkte en hopelijk een spoedig herstel! Uiteraard houden we nauw contact met de instanties over het onderzoek naar de precieze toedracht.”

