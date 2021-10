Vier Nederlanders met apneuapparaat stellen Philips aansprakelijk

Volgens Philips kunnen er deeltjes loslaten en chemicaliën vrijkomen met hoofdpijn, ademhalingsproblemen, ontstekingen, duizeligheid en mogelijk kanker als gevolg. Het bedrijf is al een terugroepactie begonnen in september. Advocaat Mark de Hek zegt dat naar schatting 50.000 mensen in ons land een Dreamstation1 gebruiken. Volgens de advocaat hebben ‘veel mensen’ last van de genoemde bijwerkingen. Op dit moment vertegenwoordigt De Hek vier van hen.

Gebruiker: ik kan niet zonder

Een van de vier aanklagers (74 jaar) die al vier jaar een neusmaker draagt, laat - anoniem - via de advocaat weten: ,,Het is zeer confronterend als je na zo’n lange periode hoort dat je risico hebt gelopen. Hoe groot dat risico is, wil Philips nog niet zeggen. Dat maakt het nog moeilijker, want ik kan niet zonder dat apparaat: ik word meer uitgerust wakker, heb meer energie, betere concentratie, geen hoofdpijn bij opstaan en ben niet meer slaperig bij autorijden.

Ook is het van belang voor mijn hersenen, hart en longen. Er moet snel een onafhankelijk onderzoek komen, dat duidelijk maakt wat er aan de hand is. Onafhankelijk, omdat het niet zo kan zijn dat de slager - Philips - haar eigen vlees - Dreamstation1 - keurt. Het is voor mij erg belangrijk, omdat ik de laatste jaren steeds meer onverklaarbare last heb gekregen van mijn allergie en astma, in combinatie met duizeligheid en irritatie van mijn ogen.”

Longkanker

In een toelichting zegt advocaat Mark de Hek dat bij een van de vier cliënten recent longkanker is geconstateerd, maar hij benadrukt dat er zonder onderzoek geen link kan worden gelegd met de apparatuur van Philips. De Hek: ,,De gebruikers hebben recht op zekerheid en duidelijkheid. Philips is verantwoordelijk voor het probleem, dus ook verantwoordelijk voor een oplossing”, aldus de advocaat.

Wereldwijd honderden zaken

Philips is onder meer in de Verenigde Staten al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om drie tot vier miljoen apparaten. Philips heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie. Philips-topman Frans van Houten gaf eerder deze maand aan dat dit genoeg moet zijn om de apparaten te repareren of te vervangen.

Er is nog geen geld opzijgezet voor rechtszaken die zijn aangespannen tegen Philips vanwege de gevaarlijke beademingsapparatuur. Er lopen inmiddels meer dan honderd zaken. Volgens Van Houten was het nog te vroeg om daar iets over te zeggen en komt er waarschijnlijk volgend jaar uitsluitsel.

