Vier zeezieke en onderkoelde zeilers op reddingsvlot bij Waddeneilanden gered

Zondagochtend om 05.16 uur werd de KNMR gealarmeerd. Het jacht, dat van Duitsland op weg was naar de Waddenzee, liep tussen de eilanden aan de grond. Daardoor brak de kiel door de romp heen en maakte het schip snel water. De vier ervaren zeilers stapten meteen op hun reddingsvlot en sloegen via hun mobiele telefoon alarm. Ook activeerden ze het noodradiobaken van hun zeiljacht en namen het mee het vlot in.

Binnen een half uur zag de reddingsbrigade in het schijnsel van de maan het vlot in de golven dobberen. Daar troffen ze de vier bemanningsleden van het zeiljacht aan, zeeziek door het gedobber en verkleumd doordat ze nat waren geworden toen ze op het vlot klommen. ,,Maar ze waren vooral opgelucht, omdat ze werden gered", aldus schipper Peter Terpstra. ,,Aan de onderkoelingsverschijnselen van de mannen te zien, had het niet veel langer moeten duren. Als deze zeilers geen noodradio of mobiele telefoon bij zich hadden gehad, dan was het waarschijnlijk heel anders afgelopen.”