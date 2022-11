Vijf gewonden door lekkende giftige stof bij chemisch bedrijf in Moerdijk

Vijf personen zijn woensdagochtend onwel geworden en gewond geraakt toen ze in aanraking kwamen met een giftige stof in Moerdijk. Dat gebeurde op een bedrijventerrein aan de Middenweg, waar met brandbare chemische stoffen wordt gewerkt. Door onbekende oorzaak kon een gevaarlijke stof uit een tank lekken, waardoor giftige dampen vrijkwamen.

De gewonden zijn medewerkers van het bedrijf Stolhaven Terminals, dat chemische stoffen opslaat. Zij waren op het moment van het incident, dat rond 09.15 uur plaatsvond, aan het werk bij een ander bedrijf in de buurt. Het is niet duidelijk wat het personeel daar deed. Het vijftal is naar het ziekenhuis gebracht.

Eén van de gewonden is volgens de Veiligheidsregio zwaarder getroffen door de stof, omdat het slachtoffer er meer direct mee in aanraking is gekomen. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de medewerker zijn. Voor deze gewonde kwam een traumahelikopter naar het bedrijventerrein.

Situatie snel onder controle

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was de situatie aan de Middenweg al snel stabiel door snel ingrijpen. Het is niet duidelijk of personeel van het bedrijventerrein dat heeft gedaan, of dat de brandweer in actie moest komen. Ondanks het snelle handelen zijn medewerkers van het bedrijf waar de stof lekte naar een veilige plek op afstand gebracht.

De politie meldt dat het bedrijf de arbeidsinspectie in moet lichten over het incident. Controleurs van de arbeidsinspectie leiden het verdere onderzoek naar de oorzaak.