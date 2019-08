Vijf militairen met symptomen van hitteletsel naar ziekenhuis na training op Veluwe

OM: dode Assenaar betrokken bij zedenmis­drijf

17:46 De 32-jarige man die zaterdag overleed na een confrontatie met buurtbewoners in Assen, was betrokken bij een zedenmisdrijf. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM). Er zouden voldoende feiten zijn die daarop wijzen. De herdenking van Martin vanavond om 19.00 uur in het speeltuintje aan de Iemstukken in Assen gaat niet door.